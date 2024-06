Rosario D'Agostino trionfa al Giro della Sicilia, Michela Bergozza prima fra le donne

Il ciclista madonita Rosario D’Agostino (nella foto) si aggiudica la sesta edizione del Giro della Sicilia con tappe a cronometro, con il tempo complessivo di di 1:40:59. D’Agostino, alla sua seconda partecipazione assoluta al Giro, sale sul gradino più alto del podio dopo aver ottenuto il secondo posto nell’edizione 2023.

Con la maglia della «Madonie Bike» di Collesano, il ciclista conferma anche sui Nebrodi la fama di scalatore già conquistata l’anno scorso a Piano Battaglia con la vittoria della prima edizione della «Gran fondo Rifugio Marini». Al secondo posto, con un distacco di soli 15” , lo specialista Salvatore Busacca, già vincitore di tre edizioni del Giro della Sicilia. Podio internazionale grazie alla terza posizione conquistata dallo svedese Lorenz Wirth, che chiude il suo giro con un tempo di 1:50:57.

Prima fra le donne, e settima assoluta, Michela Bergozza. Nota di merito per la ciclista vicentina che parteciperà al prossimo campionato del mondo di ciclismo su strada, in programma a settembre a Zurigo. Sei giorni e 500 chilometri complessivi di distanza percorsa per i 100 ciclisti che hanno deciso di unire turismo ed agonismo. «Un mare di montagne» per ripetere lo slogan scelto per questa edizione del Giro, impegnativo anche dal punto di vista agonistico, con più d 42 km. di gara vera e propria, divisi in sei prove cronometro e con dislivelli che hanno superato anche i 2 mila metri.