Con le protesi a entrambe le braccia, attraverserà a nuoto lo Stretto di Messina

Andrea Lanari, uno dei primi testimonial Anmil, di sfide ne ha superate molte, a cominciare da quella che lo ha visto dover usare due protesi alle braccia amputategli dopo lo schiacciamento sotto una pressa senza protezioni. Da allora la sua vita è stata ogni giorno una sfida, cui è seguito un successo grazie alla determinazione di padre. Diventato uno dei primi testimonial formatori dell’Anmil, con due protesi di ultima generazione agli avambracci realizzate apposta per lui nel centro protesi Inail di Vigorso di Budrio, il prossimo 2 luglio, insieme a suo figlio Kevin, attraverserà lo Stretto di Messina a nuoto partendo da Torrefaro (Messina) e arrivando alla spiaggia di Cannitello (Villa San Giovanni-Reggio Calabria). Con loro anche l’istruttore Marco Trillini, esperto di nuoto per persone con disabilità e responsabile della comunicazione del Centro Papa Giovanni XXIII di Ancona. Entrambi di Castelfidardo, nuoteranno per circa 3 chilometri e mezzo per raccogliere fondi per aiutare le vittime del lavoro con Anmil e per il Centro Papa Giovanni XXIII. L'iniziativa è anche sostenuta da un'azienda virtuosa, la Giesse Logistica, che ha conosciuto Andrea un paio di anni fa in occasione in uno dei suoi incontri di testimonianza.

«Il 2 luglio, grazie all'Asd Siciliaopenwater, insieme a mio figlio Kevin e altri due miei amici (Marco Trillini e Lorenzo Carnevalini) tenteremo la traversata dello Stretto di Messina a nuoto - dichiara Andrea - e sarà un obiettivo importante non solo come sfida personale, ma anche come opportunità per promuovere la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro che la cronaca quotidiana mostra come un inutile orpello per tutti». Con questa iniziativa, Lanari si prefigge di raggiungere un traguardo, impegnandosi fortemente da mesi, con l'intento di lanciare un messaggio di non arrenderci, anche quando la vita ci mette davanti a situazioni difficili. La sua storia, segnata per sempre a causa di una pressa a cui era stato addetto presso una ditta terza, senza avere ricevuto alcuna formazione che si possa qualificare come tale e senza essere consapevole che la macchina fosse priva di ogni sistema di protezione, lo ha visto affrontare difficoltà e problemi dovuti all’infortunio, anche sul piano familiare, che avrebbero messo a terra chiunque. E invece, nonostante la grave disabilità, nonostante abbia incontrato prevenzione e diffidenza da parte di chi avrebbe potuto dargli un lavoro supportato e finanziato dall’Inail, nonostante sia stato costretto a grandi sacrifici e difficoltà per poter avere un valido rapporto con i propri figli e mantenerne l’affidamento congiunto, oggi Andrea è un esempio per le centinaia di lavoratori e studenti che incontra da alcuni anni, cui racconta la sua storia affinché non si ritrovino mai ad affrontare un dramma come il suo.