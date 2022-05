The Guardian celebra Salina: «È una delle 10 gemme nascoste dell'Italia»

Salina conquista gli inglesi. In una classifica stilata dal quotidiano britannico The Guardian, l'isola delle Eolie è tra le 10 «gemme nascoste» da visitare in Italia.

La lista indica una serie di mete in tutto il Bel Paese: «Dall’Abruzzo al Veneto, bellezze gloriose ma meno conosciute, amate dai vacanzieri italiani». La Sicilia è rappresentata da Salina che viene raccontata nell’articolo a firma di Louise Roddon dal titolo «Dove vanno in vacanza gli italiani? 10 gemme nascoste».

«Delle sette isole della catena vulcanica delle Eolie della Sicilia, Salina è senza dubbio la più bucolica», scrive la giornalista. E ancora: «Le sue cime gemelle adombrano la fertile pianura centrale della Valdichiesa. Qui crescono in abbondanza viti per il dolce vino Malvasia insieme ai capperi e gli alberi di acacia tracciano un percorso rettilineo verso Pollara, il villaggio di pescatori incontaminato dove è stato girato Il Postino».

Ma l'articolo non si ferma soltanto a Salina, indicata come punto strategico per visitare le altre “sorelle” dell’arcipelago: «Soggiornare a Salina ti consente di prendere un traghetto per le altre isole, trascorrere giornate a fare escursioni sul vulcanico Monte Fossa delle Felici per ammirare panorami da sogno sull’arcipelago o semplicemente rilassarti insieme ai siciliani in vacanza nella piccola e vivace cittadina portuale di Rinella».

