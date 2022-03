Pronto Vulcanoidi, il docufilm di Giuseppe Moschella: un omaggio all'isola di Anna Magnani

Sarà presentato giovedì 10 marzo il docufilm «Vulcanoidi - La voce umana» di Giuseppe Moschella. Appuntamento alle 16 al Centro sperimentale di cinematografia della Regione Siciliana, ai Cantieri culturali di Palermo.

Il docufilm, della durata di 60 minuti, scritto e diretto dal palermitano Moschella, nasce dal profondo amore dell'attrice Emanuela Mulè per l'isola di Vulcano e per alcuni magici personaggi incontrati nel 2017. Prodotto dalla Cammelli Cinema in coproduzione con Moger arte e cultura, e finanziato dalla Sicilia Film Commission, costituisce il primo step di una serie (dal titolo Love & Cinema on the set of the 7 islands – una docu-serie di 7 episodi) dedicata alle sette isole Eolie e al cinema che le ha viste coinvolte.

I tre piani narrativi che strutturano Vulcanoidi mirano a conferire risalto non solo all'alone indiscutibilmente magico dell’isola, tra passato e presente, ma anche alla figura della grande diva Anna Magnani che nel 1949 ha girato il film-cult Vulcano.

Nel cast Emanuela Mulè (Laura), Giuseppe Moschella (Alberto), Cristiana De Rossi (la giornalista), Giorgia Ingrà (Maria) e con la partecipazione straordinaria di Pat Starke (la nonna). Sceneggiatura di Giuseppe Moschella; musiche Nicola Mogavero e Laura Lala, Valeria Milazzo e Bruno Pitruzzella; fotografia Giulia Costumati e Bruno Bonafede; aiuto regia Benedetta Lepri; costumi Le Gi del Mar; editor script Laura Fischetto; organizzatore generale Sergio Fiorito; montaggio e post-produzione Rino Pitruzzella; fonico Marco Nascia; casting Cammelli Cinema; segretaria di edizione Chiara Dragotta; assistente alla regia Elisabetta Loria.

