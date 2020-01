Sequestrati 3 traghetti della Caronte & Tourist, nel video le carenze strutturali

Le navi-traghetto “Pace”, “Caronte” e “Ulisse” della Caronte & Tourist Isole Minori SpA, attualmente impiegate nei collegamenti La Maddalena/Palau, Trapani/Isole Egadi e Palermo/Ustica, sono state sequestrate dalla guardia di finanza. Sequestrate anche somme di denaro, beni mobili ed immobili e quote societarie, fino alla concorrenza di oltre 3,5 milioni di euro.

I provvedimenti scaturiscono da un'indagine che ha portato a scoprire una truffa per il conseguimento di pubbliche erogazioni, falsità ideologica e frode nelle pubbliche forniture ai danni della Regione Siciliana.

Nel video, si vedono le carenze tecniche e strutturali per le quali non è assolutamente possibile trasportare in sicurezza persone a mobilità ridotta. La Capitaneria di porto di Messina aveva già rilevato le irregolarità, concedendo un termine per i lavori di sistemazione che non sarebbero mai state eseguite.

