Messina, è arrivata al porto la nave umanitaria "Sea Watch 3"

È giunta al porto di Messina la nave umanitaria «Sea Watch 3» con a bordo 194 migranti. La nave è approdata al molo Norimberga dove è stata allestita la macchina dell’accoglienza coordinata dalla prefettura di Messina con medici, volontari, mediatori, forze dell’ordine.

Saranno effettuati accertamenti e i migranti saranno trasferiti all’ex caserma Gasparro. Per lo sbarco è intervenuto anche il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, in riferimento alle vicende legate al coronavirus.

In una lettera inviata al premier Giuseppe Conte aveva evidenziato che la struttura di Messina nell’ex caserma Gasparro di Bisconte non sarebbe idonea alla quarantena in quanto «sono emerse rilevanti criticità sotto il profilo igienico-sanitario, in merito all’accoglienza di nuovi migranti».

© Riproduzione riservata