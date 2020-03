Positivo o negativo al coronavirus? Ecco come si esegue il tampone

Come funziona il test per capire se si è positivi o negativi al Covid-19? E come si effettua sul paziente? Come mostrato dal video girato a Messina, la procedura è semplice e veloce: il paziente inclina il capo, per consentire al medico di inserire il tampone in entrambe le narici, per poi passare alla bocca dalla quale viene prelevata saliva da faringe e tonsille. Il tampone viene poi inserito nella provetta che viene chiusa ermeticamente e disinfettata.

In Sicilia la procedura a tappeto partirà nelle prossime ore, così come stabilito dal presidente Nello Musumeci e l'assessore Ruggero Razza. Il tampone coinvolgerà circa 10 mila persone, ovvero coloro che dal 14 marzo sono tornati dal nord Italia.

© Riproduzione riservata