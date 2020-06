Lunghe code di auto, file interminabili per acquistare i biglietti e tanto malcontento. Caos e ressa agli imbarcaderi sullo Stretto di Messina in questo primo giorno di riapertura dei confini regionali, ossia del via libera agli spostamenti fra regioni senza più obbligo di autocertificazione nè di quarantena.

E così già all'alba agli imbarcaderi di Messina erano centinaia le auto in fila per imbarcarsi in direzione Villa San Giovanni, in partenza dalla Sicilia.

