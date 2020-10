I finanzieri della tenenza di Capo d’Orlando hanno sequestrato in tre negozi siti nel comune Orlandino oltre 142.000 articoli per fumatori (tra cartine e filtri atti alla realizzazione delle sigarette "fai da te"), illecitamente detenuti e posti in vendita senza la prescritta autorizzazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nonchè in completa evasione d’accisa.

