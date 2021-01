Coronavirus, la furia di De Luca: "Imbrogli dell'Asp sui dati, Messina sarà zona rossa"

"Tra il 22 dicembre 2020 e il 5 gennaio 2021 sono stati caricati sul portale dell'Asp 3129 nuovi positivi nel distretto di Messina, su 6794 tamponi molecolari eseguiti. Un dato, però, che non basta per capire l'incidenza del coronavirus sulla popolazione perché il numero dei contagi era stato rilevato in data antecedente". Il sindaco Cateno De Luca, in diretta sulla sua pagina Facebook, ha così annunciato che invierà la richiesta di istituzione di zona rossa per Messina.

La situazione in città si fa sempre più difficile e lo testimoniano i numeri: "Negli ultimi 14 giorni, si è registrato il maggior numero di casi nella provincia di Messina con oltre 2700 nuovi casi con un tasso di incidenza medio in Sicilia di 37,77 casi per 10 mila abitanti. La provincia di Messina con l'incidenza più alta sull'isola pari a 44,4 nuovi casi su 10 mila abitanti. Nel comune di Messina i casi sono 2022 con una incidenza pari a 80,7% per 10 mila abitanti, cioè il doppio di quella rilevata su base provinciale".

De Luca si scaglia anche contro l'Asp e annuncia che convocherà una conferenza dei sindaci "perché non lascio più a gestione della sanità nelle mani di questi asini volanti". Infine un messaggio al governatore Nello Musumeci e all'assessore alla salute Ruggero Razza: "Perché siete conniventi con Paolo La Paglia? Dicono che lo avete chiamato e pregato di dimettersi. Ma lui non lo farà perché si ritiene bravo. Voi alla luce di queste schifezze che i vostri saggi vi hanno certificato, perché continuate a tenerlo lì? Ecco questo sarà il tema del prossimo esposto".

