Incendio a Messina, due auto in fiamme e una danneggiata: l'intervento dei pompieri

Due auto in fiamme in via Polveriera, nel quartiere Bisconte di Messina. I vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le sei di stamattina per spegnere l'incendio con l'uso del liquido schiumogeno.

Si sta lavorando per individuare le cause che hanno provocato l'incendio. L'incendio ha interessato anche una terza autovettura che ha subito danni da irraggiamento. Dopo aver messo in sicurezza e bonificato l'area coinvolta, i Vigili del fuoco hanno fatto rientro in sede, intorno alle ore 8. Sul posto anche una pattuglia della Polizia.

