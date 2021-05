Incendio a Lipari, decine di ulivi secolari andati distrutti

Un incendio è divampato ieri sera in località San Calogero a Lipari. Le fiamme si sono propagate nelle zone di Ghiastro fino a Zimmi, per circa due ettari. Bruciati diversi alberi di ulivo secolari. i vigili del fuoco al comando di Salvatore Di Gangi hanno dovuto lavorare sodo per circa 6 ore. Sono state avviate indagini dai carabinieri.

Un altro rogo era scoppiato a Lipari venerdì, nella località Cappero, una borgata residenziale dell'isola. Il rogo si è esteso per un ettaro di macchia mediterranea. Intervenuta la squadra dei vigili del fuoco. Richiesto anche l'intervento di canadair.

video notiziarioeolie.it

