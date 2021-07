Italia campione agli Europei, notte di festeggiamenti a Messina: piazze colme di gente

Notte di festa a Messina dopo la vittoria dell'Italia agli Europei di calcio 2020. Una folla si è riversata per strada riempiendo piazza Cairoli di azzurro e tricolore.

Una finale sofferta quella giocata dagli Azzurri ieri sera, 11 luglio 2021, a Wmbley contro l'Inghilterra. Ma alla fine l'Italia ha portato a casa il titolo di campione d'Europa. Incontenibile la gioia di migliaia di tifosi in tutta Italia. Anche a Messina piazza Cairoli si è riempita di gente in festa.

Auto e motorini in coda suonavano il clacson tra cori e urla festanti. La bandiera tricolore sventolava in ogni angolo. Incontenibile la gioia dei cittadini, giovani e adulti si sono riversati per le strade condividendo la vittoria degli Azzurri di Roberto Mancini.

