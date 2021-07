Vaccini anti Covid, Messina prima città d'Europa nella somministrazione senza ago: come funziona

Messina prima città d'Europa "ago free" nella somministrazione di vaccini anti Covid.

Disponibile un nuovo apparato, il dispositivo medico Confort-In, già utilizzato per diabetici, malati di Sla, biopsie e interventi estetici, che permetterà di inoculare la dose con un getto ad alta velocità che sostituisce completamente l'utilizzo dell'ago, quindi la tradizionale puntura, e garantisce un totale assorbimento del vaccino per via intramuscolare.

È il frutto di un accordo tra il commissariato per l'emergenza Covid di Messina e la Gamastech, azienda del Catanese che è esclusivista in Europa per la sua commercializzazione. Il 'Confort-In' nasce in Corea, dove viene ancora prodotto, ma è stato 'perfezionato' dall'azienda siciliana, in collaborazione con il Cnr polimeri e compositi di Catania, ed ha già ricevuto richieste per vaccinazioni anti Covid anche da altre regioni.

"Il dispositivo medico 'Comfort-in', certificato Ce - spiega l'amministratore delegato dalla Gamastech, Arturo Maravigna - è ideato per somministrazioni sub-cutanee o intramuscolari di sostanze medicamentose. La semplicità e l'assoluta sicurezza lo rendono ideale per ogni tipo di infusione con importanti vantaggi per il paziente, soprattutto per coloro che soffrono di agofobia".

