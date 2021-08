Caos sul lungomare di Giardini Naxos, ambulanza bloccata da auto in doppia fila

Caos sul lungomare di Giardini Naxos, dove un'ambulanza è rimasta a lungo bloccata a causa delle automobili parcheggiate in doppia fila.

Sirene spiegate per un'ambulanza che non è riuscita a transitare sul lungomare di Giardini Naxos. Dal lato del regolare parcheggio delle auto, qualcuno ha lasciato il suo mezzo con buona parte sporgente sulla strada, dall'altro invece una fila disordinata con qualcuno che pur di trovare posto ha parcheggiato con le ruote della macchina sul marciapiede.

Un disordine che ha ristretto notevolmente lo spazio per il transito delle alte vetture, così è bastato che fosse un mezzo più grande di un'auto, come appunto un'ambulanza, a dover passare per bloccare tutto. A nulla è valso il suono insistente della sirena per rendere velocemente fruibile la strada.

Qualche motorino è riuscito a transitare, mentre altre auto hanno cercato invano di spostarsi nel poco spazio rimasto per tentare di liberare la strada, finché, con tante difficoltà, l'ambulanza è riuscita a passare.

Video di Piero Longo

