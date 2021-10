L'operaio morto a Messina, la Cisl: "Fermiamo la strage". Il video

Il segretario generale della Cisl Messina, Antonino Alibrandi, e il segretario generale della Filca Cisl Messina Giuseppe Famiano, chiedono interventi per fermare le morti bianche, gli incidenti sul lavoro: «Si apra al più presto una stagione di controlli per frenare la strage che continua a mietere vittime sul lavoro. Bisogna fare fronte comune per tutelare i lavoratori e si faccia al più chiarezza su quanto avvenuto», dicono in una nota.

Nel video le dichiarazioni dei due leader sindacali (prima Alibrandi e poi Famiano)

