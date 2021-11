Colpita dai nubifragi anche la zona di Taormina, video-choc da Giardini Naxos

Anche la zona di Taormina è stata colpita violentemente dai nubifragi di oggi. Piogge intense e allagamenti dalla scorsa notte hanno devastato il territorio di Taormina, Giardini e Letojanni. Le strade sono diventate fiumi in piena in particolare a Bruderi (frazione che ricade per metà nel territorio di Taormina e per l'altra su Giardini) ma anche nella zona di Via Arancio e a Mastrissa. C'è preoccupazione in particolare per i torrenti Sirina e Santa Venera. Nel video la situazione a Giardini Naxos.

È franato inoltre il raccordo che da Santa Venera conduce al casello autostradale di Giardini Naxos. Sul posto Protezione civile, vigili del fuoco e forze dell'ordine.

