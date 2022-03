L'aula multisensoriale che aiuta gli alunni svantaggiati: Musumeci all'inaugurazione

Si chiama apprendimento multisensoriale: significa imparare sfruttando simultaneamente più di un senso. Un metodo didattico che non solo migliora il grado di apprendimento stesso, ma annulla o riduce le differenze per chi in uno dei cinque sensi non è al top. In altri termini, agevola l’inclusione, garantendo peraltro un approccio ludico, che con gli alunni di certo non guasta mai. Sarà per tutte queste ragioni che oggi il presidente della Regione Nello Musumeci (nel video la sua dichiarazione) si è espresso in termini entusiastici parlando dell’aula multisensoriale inaugurata in una scuola media siciliana, la Luigi Capuana di Giardini Naxos.

Musumeci è stato accolto dal preside dell’Istituto comprensivo Giardini Naxos William D’Arrigo e dal corpo docente della Capuana. Presenti anche i sindaci di Giardini Naxos Giorgio Stracuzzi, di Gaggi Giuseppe Cundari e di Castelmola Orlando Russo.

Il presidente ha tagliato il nastro della nuova aula e ha espresso il suo «apprezzamento per l’iniziativa di grande significato che testimonia passione e grande sensibilità da parte dei docenti». Il presidente della Regione ha inoltre ricordato che «il governo regionale ha sostenuto e sostiene i processi formativi di inclusione nelle scuole di tutta l’Isola affinché nessun alunno venga emarginato».

