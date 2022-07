Un vasto incendio sta colpendo la zona Nord di Messina. I vigili del fuoco sono impegnati con squadre a terra, un canadair e un elicottero Erickson S-64 per domare le fiamme che stanno interessando la vegetazione in particolare nella località di Curcuraci, frazione collinare della città. L’intervento è in fase di bonifica.

