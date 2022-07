Filicudi, salvata una tartaruga marina nata da poco e molto denutrita

Una tartaruga marina piccina piccina, neanche tre anni di vita, ma già con le pinne formate e tanta voglia di vivere. È stata salvata in mare dalla biologa Monica Blasi che si è tuffata appena si è resa conto che l’animale era in difficoltà. Molto denutrita, la tartaruga è stata subito battezzata baby, ed è la più piccola tra quelle salvate finora dal gruppo di biologi e volontari capitanati da Monica che hanno dato vita al Pronto soccorso per tartarughe marine sull’Isola di Filicudi, grazie alla collaborazione tra E.ON, uno dei principali operatori energetici in Italia, e Filicudi Wildlife Conservation, associazione no profit impegnata nello studio e conservazione delle risorse marine dell’arcipelago eoliano. Adesso Baby vivrà per un po’ e sarà curata in una delle grandi vasche del centro, ma è già diventata la beniamina di Filicudi.

© Riproduzione riservata