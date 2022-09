Auto in fiamme in galleria sull'autostrada Palermo-Messina

Paura sull'autostrada Palermo-Messina per un'auto che ha preso fuoco in galleria. Poco dopo le 9 di ieri, 4 settembre, la squadra dei vigili del fuoco di Sant'Agata Militello è intervenuta per l'incendio di un'autovettura all’interno della galleria Petraro, che s trova fra gli svincoli di Brolo e Patti. L'incendio si è verificato nella carreggiata in direzione di Messina.

Non ci sono stati feriti, ma il forte fumo e l'odore acre ha allarmato le auto in transito. Sul posto è intervenuta anche la polizia stradale.

