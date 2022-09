Panarea, linea galleggiante danneggiata: la sistema un consigliere comunale in barca

La linea galleggiante per evitare ai natanti di avvicinarsi alla spiaggia, a Panarea, era stata danneggiata dai marosi o da qualche natante che si è era ormeggiato al gavitello. Per ripristinare il danno, è intervenuto il consigliere comunale di Lipari Angelino Portelli. Con «Il Corvo» era in navigazione verso l’isola delle Eolie e, in prossimità della frequentata spiaggia degli Zimmari, ha rimesso la linea galleggiante a posto. A Panarea grazie a questi gavitelli voluti da alcune associazioni ambientaliste e messe a punto con la collaborazione della guardia costiera è proibito anche entrare nella baia di Calajunco, così come a Vulcano nella Grotta del Cavallo e a Filicudi nella Grotta del Bue Marino.

Video fornito da Notiziarioeolie.it

© Riproduzione riservata