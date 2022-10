Ginostra, via ai lavori per mettere in sicurezza il costone a rischio frana

A Ginostra è giunta la ditta “Vdr srl” che si è aggiudicata l’appalto indetto dalla Protezione Civile nell’ambito dell’emergenza post eruzione. E si è messa subito all’opera. E’ prevista una spesa di un milione e 700 mila euro grazie ai finanziamenti per l’emergenza Stromboli. “Ora – dice il portavoce Gianluca Giuffrè - resta da capire la tipologia dell'intervento che non può essere solo rete e micropali. E’ evidente che va fatto un lavoro consistente, perché va consolidata soprattutto la zona sottostante, in quanto in caso di pericolo vulcanico rischiamo di rimanere isolati dal mondo. La viuzza sottostante difatti conduce al porto ed è la nostra unica “via di fuga” per lasciare il nostro villaggio dove vivono 40 abitanti invernali che nel periodo estivo arrivano anche a 500”. (notiziarioelolie.it)

