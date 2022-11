Lipari, partono gli ultimi turisti e i gabbiani si impossessano della spiaggia. IL VIDEO

A Lipari partono i turisti e della spiaggia più popolare dell’isola si impossessano gabbiani e piccioni. Si godono l’ultimo sole novembrino e fanno festa. Anche perché un'isolana sovente li va a trovare e porta loro da mangiare.

I gabbiani svolazzano lungo il litorale di Canneto che ormai da qualche settimana è tutto loro. In più punti. Da Unci fino a Calandra. Ma ad attirare la curiosità degli abitanti e di qualche turista straniero che ancora gira l’isola c’è anche la presenza in massa dei gabbiani lungo la banchina di Sottomonastero, dove attraccano aliscafi e navi di linea. Da qualche settimana il tenente di vascello dell’Ufficio circondariale marittimo di Lipari, Mario De Bellis, ha autorizzato i pescherecci ad attraccare e si può vendere il pescato. E anche qui i gabbiani sono presenti in massa per dare l’assalto in mare ai resti del pesce che dopo la pulizia viene gettato.

Il video è fornito da Notiziarioeolie.it

