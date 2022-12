Stromboli, riparte la colata lavica dal vulcano

A Stromboli è ripresa la colata lavica sulla cima del cratere. Lo ha accertato l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Osservatorio etneo, con le telecamere di sorveglianza. «Si osserva – dicono - un trabocco lavico dall’aria craterica nord. Il fenomeno è ancora in corso. Dal punto di vista sismico non si segnalano variazioni significative: l’ampiezza media del tremore vulcanico mostra variazioni nell’intervallo dei valori medi definendo un trend sostanzialmente stazionario. La rete Gnss non rileva variazioni significative».

Attualmente sullo Stromboli è vietato l’accesso fino a 400 metri ma è possibile fino a 200 metri anche senza le guide. Se l’attività dovesse rientrare per fine d’anno, le guide vulcanologiche con in testa Mario Zaia, in arte «Zazà», festeggeranno con champagne l’arrivo del nuovo anno a quota 400 metri. Ed è probabile che arriveranno anche carovane di turisti stranieri. Ma tutto dipenderà da «Iddu»…

Il video è fornito da Notiziarioeolie.it

