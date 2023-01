Lipari, rifiuti depositati in pieno centro arriva la polizia municipale e scattano multe per 1800 euro

Rifiuti depositati in pieno centro storico e scattano i controlli da parte della polizia municipale. Dopo le verifiche effettuate in collaborazione con gli operatori ecologici, è stato accertato l'autore. Controlli sono stati effettuati anche in altre vie di Lipari centro, dove è stata segnalata la presenza di immondizia, e anche in questo caso sono stati accertati i responsabili. E sono in arrivo multe per un totale di 1800 euro. La giunta guidata dal sindaco Riccardo Gullo proprio per il proliferare del fenomeno soprattutto nelle borgate dell’isola, dopo l’approvazione del bilancio di previsione, ha in programma di collocare la video sorveglianza e anche di incaricare le guardia ambientali per un ulteriore controllo del territorio. (foto e video notiziarioeolie.it)

© Riproduzione riservata