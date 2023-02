Nel lungomare di Canneto ieri sera una vecchia imbarcazione di 15 metri "parcheggiata" sul litorale ha preso fuoco e sono intervenuti i vigili del fuoco guidati dal capo squadra facente funzioni Lorenzo Basile per domare le fiamme che rischiavano di propagarsi sulle altre barche che si trovavano in zona. Scattate le Indagini per fare piena luce da parte dei carabinieri. Non si esclude l’incendio doloso.

Video notiziarioeolie.it

