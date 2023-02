Eolie, tempesta di vento a 60 km orari: niente collegamenti marittimi e strade inondate dall'acqua

Tempesta di vento a 60 chilometri orari alle Isole Eolie e da ieri pomeriggio navi e aliscafi fermi nei porti. Anche nell'arcipelago oggi è allerta rossa dichiarata dalla Protezione civile.

Il forte vento da est sta flagellando le sette isole con mareggiate che invadono porti, coste e strade. La banchina di Sottomonastero, a Lipari, è letteralmente invasa dalle onde alte anche quattro metri. Il porto di Sottomastero si è trasformato in una immensa piscina, mentre nella sottostante via Amendola per liberare le auto posteggiate, semi sommerse dal mare, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. A Marina Lunga e Canneto le mareggiate sono finite anche lungo le strade depositando sabbia, detriti e ciottoli. Le scuole sono chiuse su disposizione dei quattro sindaci eoliani. Danni ingenti ancora una volta nelle campagne, nei vigneti e negli orti. Spazzate tettoie, alberi e antenne. Porti e strade litoranee sono invase dall’acqua salmastra, da pietre e detriti vari. Alcune di esse sono impraticabili e sono state chiuse al transito veicolare.

Ricognizione dei danni in corso da parte del dirigente Mirko Ficarra, del responsabile della Protezione civile Nico Russo, dell’associazione Radioamatori Eoliani (Are) guidata da Pino Orto e vigili del fuoco in azione per sgomberare le strade da tutto ciò che la furia del vento ha depositato. Una giornata di passione per gli eoliani che si protrarrà anche domani. 10 febbraio.

Nel video fornito da Notiziarioeolie.it mareggiata a Lipari

Qui sotto le foto scattate in tutta la Sicilia

Allerta rossa in Sicilia, arriva il ciclone Nikola: neve anche a bassa quota e scuole chiuse in diverse città La neve a Buccheri, nel Siracusano (Foto di Vito Gambilonghi) Cammarata, nell’Agrigentino Strade innevate ad Enna (Foto Maria Grazia Mingruno) Foto Pro Loco Enna

© Riproduzione riservata