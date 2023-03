Tutti illesi a bordo del traghetto in fiamme alle Eolie: l'incendio spento dai vigili del fuoco

Tutti illesi: si è conclusa senza danni alle persone la vicenda dell’incendio nella sala macchine di un traghetto in navigazione sulla tratta Milazzo-Lipari. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco dopo il primo intervento dell'equipaggio. Illesi i cinque passeggeri a bordo e i 18 membri dell’equipaggio. L’elicottero Drago 142 dei vigili del fuoco è intervenuto sorvolando il mare per monitorare le operazioni di traino e attracco in porto della nave Siremar, la Filippo Lippi. Il velivolo Aw 139, in servizio al reparto Volo di Catania, non ha effettuato alcun tipo di soccorso. A conclusione delle operazioni, ha fatto rientro in sede.

A bordo non sono mancati gli attimi di paura tra i passeggeri. Scattato l'allarme, i marittimi si sono attivati per lo spegnimento con gli estintori di bordo, e determinante è stato l'arrivo dei vigili del fuoco che tra non poche difficoltà e rischi si sono introdotti nella sala macchina e hanno circoscritto le fiamme e bonificato tutta l'area. Allertata anche la guardia costiera, il tenente di vascello dell'Ufficio circondariale marittimo di Lipari Mario De Bellis ha inviato le motovedette della Capitaneria per mettere in sicurezza i cinque passeggeri. A bordo anche dei mezzi pesanti. Con la motovedetta sono giunti anche i vigili del fuoco da Lipari. Sono anche intervenuti, oltre all’elicottero, i mezzi navali dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza la nave.

La nave in mattinata era partita da Milazzo per le Eolie, aveva raggiunto Salina ed era diretta a Filicudi ed Alicudi per poi fare rientro in terraferma. Da Milazzo sono partiti due rimorchiatori e la società ha anche dirottato la nave ex Ngi e l'Antonello da Messina. Ultimate, da parte dei vigili del fuoco, le operazioni necessarie per la bonifica e la messa in sicurezza, la nave Filippo Lippi, trainata dai rimorchiatori e scortata dalla Antonello da Messina, è in viaggio verso il cantiere di Messina dove sarà ricoverata per i necessari interventi. I vigili del fuoco seguono con l'elicottero e la motobarca le operazioni di traino del traghetto. I passeggeri, che si trovavano a bordo della Lippi, rassicurati e posti in sicurezza dal personale di bordo, sono stati evacuati con la motovedetta della guardia costiera e trasferiti nel porto di Rinella, a Salina. Qui, ad attenderli, vi era personale della delegazione di spiaggia ed un'ambulanza. Sono stati poi imbarcati sugli aliscafi di linea per le loro destinazioni. Su quanto accaduto a bordo della nave sono in corso le indagini dell’autorità marittima che ha ascoltato l’equipaggio. Dalla Siremar assicurano che la situazione è stata sempre sotto controllo.

Nel video alcune immagini fornite da Notiziarioeolie.it e altre diffuse dai vigili del fuoco

