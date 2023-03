Lipari, via ai lavori contro le mareggiate che affliggono  Acquacalda 

Per gli abitanti di Acquacalda, ridente borgata marinara di Lipari, è destinato a finire l’incubo di ritrovarsi con le mareggiate nelle case.

Il sindaco Riccardo Gullo annuncia novità: "E' stato affidato un primo intervento di 300.000 euro - dice - per proteggere la zona più esposta e si sta procedendo a progettare I lavori necessari per oltre 2 milioni di euro. Le risorse sono state stanziate dal ministero dell'ambiente e dalla Protezione civile per mettere in sicurezza l'abitato di San Gaetano".

Gli 800 abitanti sperano che sia la volta buona per definire questa annosa problematica che ormai si trascina da oltre 20 anni. L’ultima violenta mareggiata si è registrata nelle ultime 48 ore per le raffiche di vento provenienti da nord.

In passato spesi anche due milioni di euro per proteggere l’abitato di San Gaetano, la località piu’ esposta ai marosi, ma si è trattato di soldi…buttati a mare. Non vi fu difatti alcun risultato!

Ora per fortuna la furia di Eolo si è calmata e sono anche ripresi i collegamenti marittimi da e per le sette isole. Anche per Stromboli, Ginostra, Panarea, Filicudi e Alicudi rimaste isolate per quasi tre giorni.

Video Notiziarioeolie.it

