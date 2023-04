Vulcano, vietato scalare il cratere fino a fine mese: ecco gli interventi per la messa in sicurezza

L’ordinanza sindacale per l’emergenza vulcanica è stata prorogata fino a fine aprile. La firma è del sindaco Riccardo Gullo.

Prevede misure di prevenzione e assistenza alla popolazione per il rischio emissione gas vulcanici.

L’ultimo rapporto tecnico scientifico sul degassamento diffuso di CO2 dal suolo a Vulcano, redatto dall’INGV, indica un lento trend in diminuzione dei flussi di CO2 dal suolo, seppur con oscillazioni, rimanendo tuttavia su valori superiori al background per tutte le aree interessate dalle misure.

Il sindaco Gullo ha già richiesto una nuova riunione del Comitato per il coordinamento delle misure di tutela della salute e dell’incolumità pubblica.

Tra le prime iniziative vi dovrebbe essere anche la realizzazione di un sentiero alternativo in sicurezza per la scalata sul cratere con un costo di 40 mila euro.

È stata anche approvata la risultanza di gara con l’aggiudicazione definitiva alla ditta Isgroi di Vulcano per i lavori di acquisizione e installazione di appositi gruppi elettrogeni e la manutenzione del sistema di illuminazione dell'elisuperficie ubicata a Vulcanello e quella della zona del Piano e dei moli di Gelso e di Ponte. La spesa prevista è di 78 mila 160 euro.

Inoltre vi è una disponibilità di 80 mila euro per l’assistenza abitativa con la concessione dei primi contributi agli isolani che nelle zone rosse hanno dovuto lasciare le loro case per un breve periodo di tempo e 40 mila euro per le informazioni e le comunicazioni ad isolani e vacanzieri.

Foto e video da notiziario da notiziarioeolie.it

© Riproduzione riservata