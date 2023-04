Panarea, il parroco dedica la processione del Venerdì Santo ai migranti morti a Crotone

A Panarea ancor piu’ commozione per la processione del “Venerdì Santo” organizzata dal parroco Giovanni Longo nel ricordo anche dei migranti morti in mare a Crotone.

Nella chiesa di San Pietro vicino l’altare ha collocato una piccola barchetta e anche un bambolotto a testa giu’. Durante la processione nel porto di San Pietro ha anche gettato in mare un mazzo di fiori.

“Vi confesso – ha raccontato Don Giovanni - che sono molto addolorato per la tragedia che ancora una volta si è consumata nei giorni scorsi nel Mediterraneo: tanti migranti sono morti in mare. Sono persone, sono vite umane che per giorni hanno attraversato un mare che poi è diventato la tomba per molti di loro, diversi dei quali bambini".

E ha anche tuonato “Interroghiamoci tutti su questa ennesima tragedia. È il momento della vergogna! Preghiamo per questi fratelli e sorelle e per tanti che continuano a morire in questi drammatici viaggi. Preghiamo per coloro che possono aiutare, ma preferiscono guardare da un'altra parte. Preghiamo in silenzio per loro.

“Preghiamo – ha concluso il sacerdote Longo - affinché Gesù, ci dona la forza di saper accettare le nostre croci e di guardare con grande rispetto ed attenzione alle croci dei nostri fratelli, che, molto frequentemente, sono più dure e pesanti delle nostre”. (Foto e video Notiziarioeolie.it)

