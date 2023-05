Frana a San Fratello: un'auto salva le case, la donna alla guida riesce a uscire dalla vettura

Momenti di paura a San Fratello, in provincia di Messina, dove grossi massi si sono staccati dal costone, finendo sulla strada. la via dei Normanni, nella zona di Porta Sottana. Il crollo si è verificato intorno a mezzogiorno. All’improvviso si sono staccati i massi. Non ci sarebbero feriti. I residenti hanno paura che adesso ci siano nuovi crolli.

I massi sono finiti su alcune automobili parcheggiate nella zona, ostruendo la strada, vicino alle case. Da chiarire se sarà necessario evacuare alcune abitazioni. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco del distaccamento di Sant’Agata Militello. Si lavora per mettere in sicurezza la zona. «Al momento nessun pericolo per le abitazioni - riferiscono i vigili del fuoco . perché un’automobile avrebbe frenato l’avanzata dei massi verso le case». Alla guida dell'auto c'era una donna, che è riuscita ad uscire dalle vettura prima che fosse raggiunta dai massi.

© Riproduzione riservata