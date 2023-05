Lipari, in chiesa per evitare le truffe  online: protagonisti il parroco e il maresciallo dei carabinieri

Truffe online anche alle isole Eolie. E per sensibilizzare gli isolani, soprattutto i piu’ anziani, il parroco Gaetano Sardella nella Chiesetta del Pozzo, situata nella via principale, ha organizzato un incontro pubblico sul tema “come difendersi dalle truffe anche online”.

La “lezione” è stata impartita dal maresciallo della locale stazione dei carabinieri Luciano Le Donne. “La criminalità informatica” è diffusa anche nell’Arcipelago, anche se in tono minore rispetto ad altre località. Il numero piu’ consistente di violazioni riguarda le frodi negli acquisti per i falsi annunci o email inviate per beneficienza truffa, sospensione di imposte che rimandano all’indirizzo internet di un sito clone, o casi di pedopornografia.

Presente anche il vice brigadiere Achille Di Grazia, esperto in materia che ha anche chiarito qualche dubbio dei presenti.

Interviste con monsignor Gaetano Sardella e con il maresciallo dei carabinieri Luciano Le Donne. Foto e video di Notiziario Eolie.it

