Lipari, tragedia sfiorata: crolla un muro vicino alla casa di una famiglia con due bimbi

Il proprietario dell'abitazione Tony Saltalamacchia segnala che da tempo nella zona vi è una perdita d'acqua e probabilmente l'infiltrazione del liquido ha determinato il crollo del muro le cui pietre si sono anche riversate lungo una scala ostruendo il passaggio.

«Che sia chiaro - dice l'isolano - bisogna rispondere di un episodio che poteva diventare tragedia per troppa sufficienza e con la vita degli altri non si gioca. Ora si devono accertare eventuali altri danni strutturali per esempio a casa mia dato che l'acqua è filtrata ovunque e mi ha già danneggiato soprattutto i controsoffitti...».

Già effettuata una ricognizione da parte dei vigili del fuoco e ora si attendono i tecnici comunali per l'accertamento dei danni e soprattutto di eventuali responsabilità.

