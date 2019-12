Simple Minds, tour mondiale per i 40 anni di carriera: concerto anche a Taormina

I Simple Minds celebrano 40 anni di carriera con un colossale tour mondiale, che li porterà anche inItalia per 4 show la prossima estate: al Pistoia Blues l'11 luglio, alla Cavea dell'Auditorium Parco della Musica in Roma il15, al Teatro Antico di Taormina il 18 e all'Arena di Verona il4 agosto (la band torna ad esibirsi qui trent'anni dopo la suaprima e unica volta precedente, durante il tour di "StreetFighting Years").

Il "40 Years of HITS Tour 2020", oltre 60 date attraverso 14Paesi solo nella prima parte in Europa, debutta il prossimo 28febbraio in Norvegia.

Il tour segue l'uscita di "40: The Best Of- 1979-2019" (Universal Music), una raccolta che ripercorre iquaranta anni di carriera della band capitanata da Jim Kerr eCharlie Burchill. Dall'esordio con Life In A Day del 1979 i Simple Minds sonodiventati fra le più popolari icone della musica del nostrotempo con canzoni entrate nella storia come New Gold Dream, UpOn The Catwalk, Speed Your Love To Me, Waterfront, GlitteringPrize, Don't You (Forget About Me), Alive and Kicking, SanctifyYourself, Belfast Child, She's a River, Mandela Day, per citarnesolo alcune.

"I Simple Minds sono diversi ora - racconta Kerr -. Anche sesono molto fiero della nostra storia professionale e deisuccessi ottenuti, non siamo una rock band da repertorio. Sonoabbastanza pazzo da pensare che possiamo toccare ancoraaltissimi livelli, scrivendo musica e suonando dal vivo".Charlie Burchill aggiunge che "ci sono state varie incarnazionidei Simple Minds negli anni, ma abbiamo sempre mantenuto lanostra identità, e questo ha a che fare con la nostra attitudinead esibirci live. È da sempre la nostra forza".

