"Tutto questo sei tu", esce il nuovo videoclip di Ultimo: concerto a Messina

Esce il videoclip del nuovo singolo di Ultimo, "Tutto questo sei tu". Il video è diretto da Emanuele Pisano, e vede come protagonisti Edoardo Leo e Vittoria Puccini. Il video racconta la storia di un rapporto fatto di affetto ma anche di incomprensioni.

Con oltre 400 mila biglietti già venduti in pochi mesi, Ultimo è considerato l'artista italiano più giovane di sempre ad esibirsi negli stadi dove canterà live dal prossimo 29 maggio. Il tour prevede 14 date e prenderà il via dallo stadio di Bibione per concludersi il 19 luglio al Circo Massimo di Roma. Fra le date c'è anche lo stadio San Filippo di Messina. Ultimo canterà nella città siciliana il 15 luglio 2020.

