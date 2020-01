Domenica al museo, oltre 1800 visitatori al parco archeologico Naxos Taormina

Oltre 1800 visitatori, ieri, nei siti del parco archeologico Naxos Taormina per la prima domenica al Museo del 2020, la fortunata iniziativa del MIBAC che prevede l’ingresso gratuito nei musei e nei siti archeologici d’Italia ogni prima domenica del mese.

Un’occasione particolarmente gradita alle famiglie dei residenti - e dei siciliani in generale - che approfittano di questo giorno di gratuità per tornare a rivedere monumenti, musei e aree archeologiche che fanno parte della memoria collettiva della comunità. Numerose le comitive e i gruppi familiari (con bimbi nei passeggini) che, insieme ai turisti, sin dalle prime ore del mattino, hanno gremito a Taormina il Teatro Antico. Per tutti la luce di un frizzante e ventoso sole di gennaio ammirando con lentezza il panorama del “più bel palcoscenico del mondo”.

Numerose le visite anche a Palazzo Ciampoli alla mostra di archeologia subacquea organizzata dal Parco Archeologico Naxos Taormina, diretto da Gabriella Tigano, insieme con la Soprintendenza del Mare e dove, da dicembre, sono esposti reperti provenienti dal MuMe di Messina.

A Naxos il Museo e l’area archeologica dell’antica polis greca sono state meta di famiglie con bambini e di appassionati di filosofia. In programma c’erano infatti due appuntamenti con format differenti: per gli oltre 20 bambini iscritti al laboratorio didattico, gli archeologi di Civita Sicilia travestiti da Befana e Babbo Natale hanno preparato la visita guidata sul tema delle feste nell’antichità e poi si è giocato all’archeotombola, dove i numeretti erano associati a reperti o a personaggi, miti e leggende del mondo antico.

Prossimo appuntamento per bambini domenica 2 febbraio, in programma un “giallo al museo” che li trasformerà in piccoli detective.

È già possibile prenotare al 335.730.43.78.

Per i grandi, in collaborazione con NaxosLegge, la passeggiata archeofilosofica nel verde dell’area archeologica, dove gli scavi condotti in questi anni hanno evidenziato l’impianto urbanistico dell’antica polis suddiviso tra plateia (strada grande) e stenopoi (strade strette) che scandivano i vari isolati.

Tema dell’incontro, condotto da Fulvia Toscano, il pensiero filosofico di Remo Bodei, uno dei maggiori intellettuali contemporanei scomparso il mese scorso. La #Domenicalmuseo torna domenica 2 febbraio con nuovi appuntamenti promossi dal Parco Archeologico Naxos Taormina.

