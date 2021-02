Alberto Urso e Giulia Arena, due messinesi nel video del nuovo singolo "Amarsi è un miracolo"

Due messinesi, belli, giovani e talentuosi, nel video di quello che si prospetta essere uno dei brani di successo di questo inverno 2021. C'è anche la bellissima attrice Giulia Arena nel video del nuovo singolo di Alberto Urso, "Amarsi è un miracolo", uscito nelle radio il 12 febbraio scorso e presentato in anteprima alla trasmissione "Domenica In" di Mara Venier.

Giulia Arena, messinese, Miss Italia nel 2013 e oggi attrice della nota fiction "Il paradiso delle signore" (in onda ogni giorno alle 16 su Raiuno), dà il volto alla protagonista femminile di "Amarsi è un miracolo". Una canzone che parla d'amore e delle scelte obbligate che spesso fanno soffrire. Un brano che racconta le emozioni.

«Ci sono dei momenti nella vita in cui devi fare delle scelte importanti e il più delle volte difficili che ti portano ad allontanarti dalla persona che ami. Se però è vero amore, quando si torna, tutto magicamente ricomincia come se non ci si fosse mai separati», racconta Alberto Urso nel "salotto" di Mara Venier.

