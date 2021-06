Luci sul teatro Antico, parte la 67esima edizione del Taormina Film Fest: il video

Partita la 67esima edizione del Taormina Film Fest. Fino al 3 luglio riflettori accesi sulla kermesse al teatro Antico.

A chiudere la rassegna sarà 'Black Widow', il 24esimo film del Marvel cinematic universe, il primo della fase quattro. Diretto da Cate Shortland, il lungometraggio, in anteprima assoluta in Italia, è dedicato al passato da spia russa di Natasha Romanoff, diventata un pilastro degli Avengers, interpretato da Scarlett Johansson che ha annunciato sarà la sua ultima apparizione nel ruolo della 'vedova nera'.

"Presentare per la prima volta al pubblico italiano il film targato Marvel Studios Black Widow - affermano i direttori Francesco Alò, Alessandra De Luca e Federico Pontiggia - è il simbolo di ciò che desideravamo: il ritorno al cinema condiviso, in sala, davanti a un grande schermo dove si potrà godere tutti insieme di un’altra avventura Marvel dall’irresistibile fascino pop. Il fatto che il film sia diretto dalla regista Cate Shortland e interpretato dalla star internazionale Scarlett Johansson non fa che connotare ulteriormente questa edizione del Taormina Film Fest in chiave di women's power".

© Riproduzione riservata