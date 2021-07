Alberto Urso live a Taormina, il tenore messinese ai fan: "Non vedo l’ora di cantare con voi"

Salirà sul palco a Taormina il 26 settembre Alberto Urso per un concerto nella sua Sicilia. Messinese di nascita, Urso è pronto a cantare dal vivo al teatro Antico. Lo stesso giovane tenore ha dato l'annuncio su Instagram, con un messaggio per i suoi fan: "Sono felice di comunicarvi la nuova data del concerto di Taormina che sarà il 26 settembre 2021. Non vedo l’ora di cantare insieme a voi".

Un nuovo concerto, per recuperare un live che Urso ha dovuto cancellare per la pandemia. "I biglietti precedentemente acquistati infatti - precisa Urso - rimangono validi per la nuova data".

Nato a Messina il 23 luglio 1997, Urso ha vinto la 18esima edizione di Amici di Maria De Filippi. Già nel 2010 aveva partecipato al talent show Ti lascio una canzone duettando con vari cantanti. Ha studiato al Conservatorio di Messina e po in quello di Matera. Ha fatto parte del trio TNT che poi si sciolse con Benedetta Caretta e Ludovico Cetri.

Ha anche vestito i panni di coach della squadra blu della prima edizione di Amici Celebrities, in onda in prima serata su Canale 5.

Nel 2020 ha partecipato anche al Festival di Sanremo. In passato, ha avuto una relazione con Benedetta Caretta, vincitrice di Io canto nel 2010 ed ex concorrente di The Voice of Italy. Il suo ultimo singolo è "Amarsi è un miracolo".

© Riproduzione riservata