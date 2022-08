Lipari, piazza gremita di giovani per il concerto di Alberto Urso

Chiusura col "botto" a Marina Corta con i concerti di Francesco Megna e la sua band dei “Soundgood” e Alberto Urso con la piazza gremita da isolani e vacanzieri. Almeno 5 mila persone hanno riempito la splendida location tra le chiese di San Giuseppe, del Purgatorio e tanto mare. Alberto si è presentato con un “sono felice di esibirmi per la prima volta nella mia isola dove sono nato e cresciuto. Siete tanti, tantissimi e grazie sempre per il sostegno che mi avete dato fin dai tempi di ‘Amici”. E ha esordito con i pezzi che lo hanno lanciato nel programma di Canale 5 di Maria De Filippi “Accanto a te”, seguita da boati delle ragazzine a “Indispensabile” fino alle dediche per Lucio Dalla, la mamma e al pubblico diviso tra eoliani e villeggianti. Come “aperitivo” c’è stata la band liparota di Francesco Megna che ha fatto ballare anche la…piazza. Un vero successo chiuso con gli spettacolari giochi pirotecnici che hanno illuminato la nottata eoliana che nelle previsioni portava pioggia, ma San Bartolomeo ha fatto l’ennesimo “miracolo” e sia per la processione che per il concerto e fuochi tutto si è potuto concludere nel migliore dei modi. Ora per Alberto Urso inizia la grande avventura con il gruppo internazionale “The Tenors”. Buona fortuna! (Notiziarioeolie.it)

