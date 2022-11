Lipari, Bartolo Tom Giuffré in trionfo alla finale di Tour Music Fest con Mogol

Il 17enne batterista eoliano Bartolo Tom Giuffrè alla finale italiana del Tour Music Fest di San Marino, con in giuria anche Mogol, non conquista la finalissima che vedrà domani sera partecipanti a livello internazionale, ma tra il pubblico - dopo la sua esibizione - ha avuto una standing ovation.

Papà Mario, che come sempre lo ha seguito, è ancora su di giri: «Mi sono proprio emozionato per l'esibizione di Bartolo ma soprattutto mi ha fatto emozionare il calore della gente che anche dopo l'esibizione lo ha acclamato come se avesse già vinto...». Il ragazzino liparoto difatti era al cospetto anche di veterani m ancora una volta ha confermato tutta la sua brav uira e l’estrosità nel suon are la batteria che sin da piccolo aveva nel…sangue.

Complessivamente sono oltre ventimila, tra artisti e formazioni musicali, i partecipanti provenienti da tutta Europa all’evento dedicato agli artisti emergenti e a coloro che vogliono lavorare nel mondo della musica.

I numeri sono importanti: oltre cinquanta eventi gratuiti, quindici masterclass con i grandi della musica italiana e internazionale, tantissimi spettacoli e concerti.

© Riproduzione riservata