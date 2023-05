Taormina Arte & Musica, tutti i nomi di prestigio dell'edizione 2023

Pronto il programma della nuova stagione del Taormina Arte & Musica Festival: ancora prima della conferenza ufficiale che s terrà a Palermo il prossimo 6 giugno, svelati i punti di forza della manifestazione, come la presenza dell’intero cast dell’ultimo Indiana Jones targato Disney, tra gli eventi di punta del Taormina Film Fest, e di Johnny Depp. L'annuncio nel corso di un incontro alla sala della Crociera del Ministero della Cultura, presenti, fra gli altri, il sottosegretario alla Cultura Gian Marco Mazzi, il presidente della commissione cultura alla Camera Federico Mollicone, la nuova sovrintendente della Fondazione Taormina Arte Sicilia, Ester Bonafede, il direttore artistico della Fondazione, Beatrice Venezi, il direttore esecutivo e co-direttore artistico del Taormina Film Fest Barrett Wissman.

L'obiettivo è rilanciare il festival grazie anche al ritorno alla gestione interna di tutta la programmazione, in collaborazione con enti nazionali ed internazionali come la Fondazione Luciano Pavarotti, l’Opèra-Théâtre de Metz, il più antico teatro d'opera di Francia ancora in attività e centro di produzione per l'opera, la danza e il teatro, oltre all’attuazione di co-produzioni con Arteven, il circuito teatrale regionale del Veneto oltre alla Mupa di Budapest, che permetteranno anche alle compagnie coinvolte in prime nazionali assolute di poter successivamente far circuitare progetti artistici inediti. Il tutto nell’ottica della massima collaborazione anche con gli enti siciliani, quali il Teatro Massimo Bellini di Catania.

Un calendario rivolto soprattutto alle nuove generazioni, con l’arrivo di influencer che proprio a Taormina presenteranno i propri corti, una serata di gala dei Nastri d’Argento e, nell’ambito dello spettacolo dal vivo – il programma Arte & Musica è in programma dal 2 luglio ad agosto inoltrato – un cartellone ricco di produzioni originali che si cercherà di veicolare in tour italiani e internazionali. Tra queste, il Trittico pucciniano e la Turandot con la regia di Giancarlo Del Monaco e numerose stelle della lirica, con i cantanti Alberto Gazale, Marcelo Puente, Marco Berti, Massimo Cavalletti, Marcelo Alvarez e Annunziata Vestri. Un cartellone ricco di star della danza, quali Eleonora Abbagnato in Giulietta e Jacopo Tissi in Past Forward, della musica classica come l’eccelso violinista Pinchas Zukerman e i Solisti Aquilani, in programma con Le 4 stagioni di Vivaldi e un reading - voce recitante di Giorgio Pasotti – dedicato a Gabriele D’Annunzio in occasione di 150esimo anniversario dalla nascita. Tra gli spettacoli di prosa Aldilà del fiume e degli alberi, un testo di Hemingway con regia di Giancarlo Marinelli, e Francesco, il giullare che inventò il presepe, regia di Leonardo Petrillo, con Luca Lazzareschi, ispirato a Laudato si', per gli 800 anni di San Francesco d’Assisi.

Ad aprire la stagione, il 23 giugno sarà il gala Pavarotti forever, organizzato insieme alla Fondazione Pavarotti, che porterà sul palco colleghi e amici meravigliosi che rappresentano pagine prestigiose della storia della musica, scritte anche insieme a Big Luciano: tra gli ospiti Placido Domingo, Aida Garifullina e Vittorio Grigolo. Una serata speciale in cui verranno anche mostrati spezzoni inediti dei sui backstage.

Nel video le dichiarazioni del presidente della commissione Cultura alla Camera Federico Mollicone, della sovrintendente della Fondazione Taormina Arte Sicilia Ester Bonafede e del direttore artistico della Fondazione Beatrice Venezi

© Riproduzione riservata