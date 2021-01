Autostrade siciliane, Restuccia: "L'obiettivo è garantire la sicurezza delle nostre infrastrutture"

Via al progetto di ispezione e monitoraggio di ponti e viadotti sulla rete autostradale A18 Messina-Catania e A20 Messina-Palermo.

“Da quando ci siamo insediati – fa sapere il Presidente avv. Francesco Restuccia – ci siamo proposti di spingere al massimo sul tema sicurezza delle nostre infrastrutture autostradali, nell’ottica di una tutela concreta e operativa di un patrimonio che è di tutti i cittadini, siciliani e non. Questo processo, che non ha precedenti e ora messo a sistema, va esattamente in questa direzione. Voglio ringraziare il Cias e le istituzioni universitarie, con i loro rappresentanti, che credono con passione in questo lavoro sinergico che stanno svolgendo con grande attenzione ed elevatissima competenza”.

