Parco dei Nebrodi, si è insediato il nuovo presidente Domenico Barbuzza

Cerimonia di insediamento questa mattina a Palazzo Gentile per il neo presidente del Parco dei Nebrodi Domenico Barbuzza. Presenti al passaggio ufficiale di consegne con l’ex commissario straordinario Luca Ferlito, gli assessori regionali, Bernardette Grasso e Totò Cordaro, il sindaco di Sant’Agata Militello Bruno Mancuso, insieme a diversi sindaci del comprensorio tirrenico nebroideo, i funzionari del Parco, gli uomini del Copro di vigilanza e le forze dell’ordine. Barbuzza ha raccolto il testimone dall’ex commissario del parco Luca Ferlito, che ha al suo attivo 27 mesi di mandato.

“Il commissario Ferlito ha fatto un buon lavoro e da lì vogliamo ripartire – ha detto Barbuzza -. Incontero tutti i sindaci insieme ai quali guiderò questo ente. Il governo regionale ci deve stare accanto, perchè senza i fondi regionali non si va da nessuna parte”.

“Si ritorna alla normalità istituzionale – ha detto l’assessore Totò Cordaro -. E’ chiaro che se vogliamo, come p intenzione del nostro governo, ripartire dalla valorizzazione dei nostri straordinari tesori ambientai e quindi promuoverli in un turismo anche destagionalizzato, è necessario che ci siano mezzi economici autenticamente reali e che diano risposte al territorio”.

“Un grazie affettuoso a Ferlito per il lavoro svolto – ha detto l’assessore Grasso -. Gli auguri a Domenico Barbuzza che sono certa riuscirà ad interpretare questo ruolo nella massima condivisione con tutto il territorio”. “Un’esperienza straordinaria in un territorio straordinario – ha detto Luca Ferlito -. Il Parco in questi 27 mesi non si è fermato ma è andato avanti".

