Salvini nel Messinese tra applausi e contestazioni: "La Sicilia ha bisogno di lavoro e soldi"

Matteo Salvini conclude la sua giornata siciliana in provincia di Messina. "Incontriamo agricoltori, pescatori, la Sicilia ha bisogno di infrastrutture, lavoro e soldi veri", ha detto il leader della Lega a Barcellona Pozzo di Gotto, una delle tappe del suo tour in Sicilia. Ad accoglierlo assembramenti, fischi, cori ed una piazza divisa tra sostenitori e contestatori. In un balcone che affaccia sulla piazza anche un gruppo di giovani migranti.

"La Sicilia ha bisogno di turisti che pagano non di turisti che vengono pagati per stare qua sul balcone a non fare un accidente". Il leader della Lega ha parlato di grandi opere e di ponte: "Lavoriamo per fare il massimo in questi due anni con Musumeci e con l’assessore ed i consiglieri della Lega, che stanno lavorando alla grande. Ci sono alcune opere che vanno sbloccate a livello nazionale, penso al ponte, che non è solo quello tra Messina e Reggio, tra la Sicilia e la Calabria ma fra l’Italia e il resto del mondo e rappresenta sviluppo, lavoro, bellezza, crescita, velocità. Faremo di tutto per tornare al Governo al livello nazionale perchè finchè ci rimangono PD e 5 Stelle, dal ponte a tutte le altre opere che servono non si sbloccherà nulla".

Video di Marcella Chirchio

© Riproduzione riservata