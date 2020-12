Messina, sui social l'attacco di De Luca all'Asp: "Troppi errori nella gestione Covid"

"L'emergenza sanitaria non è finita!". Lo dice forte e chiaro il sindaco di Messina, Cateno De Luca, che nella sua consueta diretta del venerdì fa il punto sulla situazione Coronavirus in città. In vista delle festività natalizie, il primo cittadino invita i messinesi alla prudenza.

De Luca si è poi scagliato contro l'Asp di Messina, rea a suo dire di aver commesso troppi errori nella gestione dell'emergenza sanitaria: "Abbiamo ancora le stesse criticità che si presentavano a inizio pandemia - spiega -, sono stanco di farmi prendere in giro e sentirmi dire ad ogni riunione che va tutto bene".

