Salvini: il Ponte sullo Stretto creerà centomila posti di lavoro

«Il ponte unirà finalmente l’Italia, dopo 50 anni di chiacchiere e soldi spesi, creerà 100 mila posti di lavoro soprattutto per i giovani siciliani e calabresi, ripulirà l’ambiente, il mare, l’aria e sarà una opportunità per le imprese di tutta Italia oltre che l’indicazione di quanto l’ingegneria in Italia sia la migliore al mondo». A dirlo Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti a Messina in occasione del convegno organizzato da Cisl Filca Cisl e Fit Cisl «Il ponte sullo Stretto infrastrutture e trasporti per unire l’Italia».

«Il ponte - prosegue Salvini - costerà al massimo 13 miliardi e mezzo. E’ indicato nel Def, quella è una quota massima. Conto che possa costare anche di meno ma costerà meno della metà di quanti gli italiani hanno pagato in reddito di cittadinanza con la differenza che il reddito non lascia traccia, il ponte è invece una infrastruttura che verrà usata da tutti. Oggi è una giornata importante perchè nascerà la società stretto di Messina e avrà l’onere di portare a termine l’opera piu green del secolo». Per il ministro Salvini per il ponte sarà la volta buona dopo tanti anni che si parla dell’opera: «La differenza è che 50 anni fa non c'erano tutte le condizioni, oggi stiamo spendendo 20 miliardi in Sicilia e in Calabria per strade, autostrade e ferrovie. Il ponte è un completamento di un investimento che non c'è mai stato, a quelli che dicono che il ponte da solo non serva rispondo che noi stiamo intervenendo sulla Palermo, Catania, Messina e sulla Salerno-Reggio Calabria».

Il ponte «è un anello di congiunzione fondamentale , gran parte del denaro sarà pubblico ma sono convinto che nei prossimi anni arriveranno tanti investimenti di privati dall’Italia e anche dall’estero che sono interessati a un’opera straordinaria che non ha eguali al mondo come la cupola di Brunelleschi e gli italiani sono bravi»

