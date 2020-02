Aspettando il festival, Alberto Urso canta Checco Zalone: il video sui social

Aveva già fatto divertire i suoi compagni di classe ad Amici di Maria De Filippi, intonando "Angela" di Checco Zalone. Un siparietto che il tenore messinese, Alberto Urso, ha voluto replicare qualche ora fa sui suoi social.

Nel breve video, si vede Urso seduto al pianoforte mentre canta "Immensamente" del comico pugliese. Già in passato, il giovane artista aveva scelto di esibirsi con questo brano, non prendendosi troppo sul serio come "schiaffo morale per tutti quelli che dicono 'è noioso, è troppo impostato'", aveva quindi commentato un suo fan.ù

Alberto Urso salirà sul palco del teatro Ariston a Sanremo, col brano "Il sole ad Est".

